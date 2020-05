Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Eine 17-jährige Fußgängerin ist am Mittwochmittag (20.05.2020) bei einem Unfall an der Kreuzung Hegel-/Seidenstraße schwer verletzt worden. Gegen 12.40 Uhr hielt ein Linienbus an der Bushaltestelle Hegel-/Seidenstraße, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt betrat die 17-Jährige die Hegelstraße vor dem haltenden Bus, um diese in Richtung der Russischen Kirche zu überqueren. Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Dodge fuhr in Richtung Innenstadt an dem Bus vorbei und erfasste die Fußgängerin. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die schwer verletzte junge Frau und brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

