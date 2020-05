Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Matratze in Brand geraten

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Brand in einer Unterkunft an der Hauptstätter Straße hat am Mittwochmorgen (20.05.2020) ein 39 Jahre alter Mann eine leichte Rauchgasverletzung erlitten. Eine Betreuerin hörte gegen 08.20 Uhr einen ausgelösten Rauchmelder und bemerkte daraufhin die Rauchentwicklung in dem Zimmer. Offenbar hatte der 39-Jährige eine noch brennende Zigarette vergessen und damit die Matratze entzündet. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes löschten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Mann vor Ort. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell