Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ergänzung zur Pressemeldung "Wohnungsbrand in der Schlehdornstraße" (10.01.2020, 23.55 Uhr)

Hamm-Pelkum (ots)

Zwischenzeitlich konnte die Brandursache des Wohnungsbrands an der Schlehdornstraße geklärt werden. Grund für den Brand waren Kerzen an einem Tannenbaum. Durch Schiefstand hatten sie das Wohnzimmer am 10. Januar in Brand gesetzt. Das Haus muss nun kernsaniert werden.

Zum Hintergrund: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4489045(lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell