Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - 30 neue Fälle von Anrufen "falscher" Polizeibeamter

Kreis Soest (ots)

Hauptsächlich im östlichen Kreisgebiet versuchten es gestern wieder "falsche" Polizeibeamte mit betrügerischen Telefonanrufen zum Nachteil älterer Menschen. Ziel ist es immer, sie um ihr Erspartes zu bringen. In Lippstadt, Erwitte, Geseke und Anröchte riefen die Betrüger an und gaben sich unter anderem als Polizeioberkommissar Steinmeier von der Polizei aus. Einer Rentnerin erzählte sie ihre Geschichte so glaubhaft, dass sie zur Bank ging und weisungsgemäß erzählte, dass sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag für einen Autokauf abheben wolle. Der "falsche" Polizist hatte ihr zuvor vorgegaukelt, dass sie den Bankmitarbeitern nicht trauen darf. Diese würden mit Einbrechern unter einer Decke stecken und Falschgeld herausgeben. Dieses Geld sollte ein Polizeibeamter von der Frau abholen und in einem Labor auf seine Echtheit prüfen. Der Sohn der Familie konnte dann Zweifel an der Geschichte bei seinen Eltern wecken und verständigte die Polizei. Die Polizei weißt erneut daraufhin, dass sie weder Bargeld noch Schmuck von Bürgern abholt um dieses in Sicherheit zu bringen. Seien sie vorsichtig im Umgang mit ihren persönlichen Daten. Auch diese werden von den "falschen" Polizeibeamten oftmals erfragt, um sie dann missbräuchlich einzusetzen. Wenn sie glauben, dass es sich um Betrüger handelt, legen sie einfach auf. Das ist kein Zeichen von Unhöflichkeit, denn die Betrüger sind auch nicht höflich. Kinder / Enkelkinder sollten nicht müde werden mit ihren Eltern / Großeltern über diese Masche zu sprechen. Zeigen sie den Betrügern, dass "Sie" sich nicht hinter das Licht führen lassen. (reh)

