POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, den 05.11.2019, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände im Gewerbegebiet Harlingerode im Hackelkamp. Hierbei öffneten sie gewaltsam das am Stahltor befindliche Vorhängeschloss. Nach erster Einschätzung blieb es beim Betreten des Grundstückes. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich beim Polizeikommissariat in Bad Harzburg melden.

