Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Drewer - Autofahrerin nach Unfall mit über 2 Promille ins Krankenhaus

Rüthen (ots)

Eine 49-jährige Autofahrerin wurde am Dienstag (22. September) nach einem Verkehrsunfall auf der Drewerstraße mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Alleinunfall wurde von einer Zeugin nach einem lauten krachenden Geräusch bemerkt. Als sie zur Drewerstraße ging stellte sie die 49-Jährige in ihrem Wagen fest. Als diese nach kurzer Zeit kollabierte leisteten sie und weitere Zeugen Erste-Hilfe. Wie es zu dem Unfall kam, konnte sich die Autofahrerin nicht erklären. Ein Atemalkoholtest endete mit 2,14 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutprobe anordneten und den Führerschein der Frau sicherstellten. (reh)

