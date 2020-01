Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zwei Verkehrsunfälle zur Mittagszeit

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde um 12.49 Uhr die Feuerwehr Mülheim über einen Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW auf der Autobahn 40 in Fahrtrichtung Heißen informiert. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr erreichten die Unfallstelle kurz vor der Auffahrt Winkhausen. Ein LKW hatte aus ungeklärter Ursache den PKW gedreht und vor sich her geschoben. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt, auch das Fahrzeug wurde augenscheinlich gering beschädigt, so dass die Feuerwehr bis zum Eintreffen der Polizei die Verkehrsabsicherung übernahm. Es kam dabei zu einem Rückstau in diesem Bereich. Der Autobahnpolizei wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ermittlung übergeben. Der Einsatzdauer betrug ungefähr eine Stunde.

Zwanzig Minuten nach der ersten Alarmierung wurde weitere Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bagger und einem PKW in Styrum alarmiert. Das Fahrzeug war aus noch ungeklärter Ursache auf das Baugerät aufgefahren. Die leicht verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst der Feuerwehr versorgt. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht vor Ort notwendig. Auch hier wurde der Polizei die Einsatzstelle zur Ermittlung der Unfallursache übergeben. (SDa)

