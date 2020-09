Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrerflucht in der Clevischen Straße

Soest (ots)

Schätzungsweise 2.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach der Aufnahme einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag (22. September) auf einem Supermarktparkplatz an der Clevischen Straße. Der Fahrer eines grauen Audi A4 parkte dort, gegen 18.20 Uhr, unversehrt seinen Wagen. Als er 10 Minuten später wieder zum Wagen zurückkehrte stellte er neben erheblichen Lackkratzern auch noch eine Delle am hinteren Radkasten fest. Anstatt den Unfall zu melden und vor Ort zu warten, entfernte sich der andere Verkehrsteilnehmer vom Parkplatz. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Flüchtige geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

