Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Betrunkener belästigt Mädchen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, belästigte ein 41-jähriger Lippstädter im Park am Konrad-Adenauer-Ring ein 13-jähriges Mädchen, welche mit ihrer Freundin auf einer Parkbank saß. Nachdem der Lippstädter dem Mädchen zugezwinkert und diese freundlich zurückgewunken hatte, fühlte sich dieser wohl bewogen ihr näher zu kommen. Die 13-Jährige stimmte mit ihrer Freundin auch noch zu, dass man zu dritt ein paar Selfies machen könne. Hierbei soll der 41-Jährige dann dem Mädchen aber auch über den Rücken und Po gestreichelt haben. Als sie seine Hand leicht wegschlug und der Tatverdächtige anfing handgreiflich zu werden mischten sich andere Passanten ein. Hierauf zog der Lippstädter ein Cuttermesser und hielt es kurzzeitig in Richtung eines Passanten. Anschließend steckte er es wieder ein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 41-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten mit auf die Wache. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,14 Promille, woraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten fertigten zudem noch eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. (reh)

