Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Raub (Folgemeldung)

Werl (ots)

Nachdem am Samstagabend gegen 20:00 Uhr ein stark gesundheitlich eingeschränkter Mann von vier Männern überfallen wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der zunächst angegebene Tatort (Belgische Straße) ist nicht richtig. Der 68-jährige Werler wurde an der Ecke Langenwiedenweg/Plaschkestraße überfallen, als er nach seinem Einkauf dort auf einer Bank Pause machte. Zwei der vier Männer schlugen den wehrlosen Senior um ihm anschließend das Geld aus seinem Portemonnaie zu nehmen. Eine nähere Beschreibung der Täter ist dem Opfer leider nicht möglich. Die Polizei bittet Zeugen, die sich an den Vorfall in der Nähe der Einfahrt zur Justizvollzugsanstalt erinnern können, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (lü)

