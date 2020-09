Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Landrätin verabschiedet obersten Polizeibeamten

Kreis Soest (ots)

Am Dienstag (22. September) verabschiedete Landrätin Eva Irrgang ihren obersten Polizeibeamten und Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Jochen Brauneck, in den Ruhestand. An der Verabschiedung nahmen auch Vertreter der Staatsanwaltschaft, Feuerwehr, des Polizeibeirates, Personalrates, der Gleichstellung und die leitenden Mitarbeiter seiner Polizeidirektionen teil. In einer Feierstunde im Kreishaus ließ die Landrätin seine 45 Dienstjahre Revue passieren. 1975 startete er seine Laufbahn in Schloß Holte-Stukenbrock. Über Stationen in Bonn, Gütersloh, Paderborn, Detmold, Münster, Herford und Bielefeld übernahm er 2017 die Abteilungsleitung in Soest. Langweilig wird es dem Ehemann, dreifachen Familienvater und zweifachen Großvater zweifellos nicht. Neben seiner Familie möchte er sich mehr Zeit für seine Hobbys (Tauchen, Motorradfahren und Badmintonspielen) nehmen. Der in Salzkotten lebende Brauneck wird Anfang Oktober durch Polizeidirektor Thomas Link und somit neuen Abteilungsleiter der Polizei für den Kreis Soest, abgelöst. (reh)

