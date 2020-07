Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzen Personen ist es am Mittwoch, den 08. Juli 2020, gegen 07:30 Uhr, in Delmenhorst gekommen. Demnach beabsichtigte eine 48-Jährige aus Ganderkesee mit ihrem Chrysler PT Cruiser die Stedinger Straße bei Grünlicht aus Richtung Weberstraße kommend in Richtung Norwollestraße zu überqueren. Eine 30-Jährige Mutter aus Delmenhorst übersah das Rotlicht ihrer Ampel und fuhr mit ihrem VW in den Kreuzungsbereich aus Richtung Stedinger Straße kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Allee fahrend ein. Dort kam es anschließend zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der sich ebenfalls im Fahrzeug befundene 6-Jährige Sohn der Unfallverursacherin sowie die Frau aus Ganderkesee erlitten leichte Verletzungen. Der Junge wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Nordwollestraße in Richtung Weberstraße zeitweise gesperrt werden.

Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 7.000 Euro geschätzt.

