Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geschwindigkeitskontrollen (07.04.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Am Dienstag wurden auf der B 27/33 im Gemarkungsbereich Bad Dürrheim im dortigen 100 km/h-Bereich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei insgesamt 2609 gemessenen Fahrzeugen kam es zu 325 Beanstandungen wegen überhöhter Geschwindigkeit. Spitzenreiter war der Fahrer eines Audi A4, der mit gemessenen 199 km/h nahezu doppelt so schnell wie erlaubt war und nun mit 600 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen muss.

