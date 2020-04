Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt und prallt gegen einen Tanklastzug (07.04.2020)

Singen (ots)

Schwer verletzt musste ein 63-jähriger Radfahrer am Dienstag gegen 12.00 Uhr nach einem Verkehrsunfall beim Kreisverkehr Waldheimsiedlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wollte auf dem Radweg die K6164 überqueren und missachtete die Vorfahrt des Tanklastzugfahrers, der losfuhr, um in den Kreisel einzufahren. Bei der Kollision wurde der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, am Kopf schwer verletzt. Der Verkehr wurde für die Dauer der Einsatzmaßnahmen durch die Polizei und zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes umgeleitet.

