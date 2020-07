Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 18:15 Uhr, bis Donnerstag, 08. Juli 2020, gegen 06:00 Uhr, in einen ordnungsgemäß abgestellten Fiat 500 in Delmenhorst ein. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit auf einem Garagenhof an der Jägerstraße. Anschließend gelang es den Tätern, den Motor gewaltsam zu starten. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese beabsichtigten, den Wagen zu entwenden, allerdings in ihrem Vorhaben gestört wurden und aus diesem Grund abschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen. (763387)

