POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Susanne Mittag geht als Polizistin in den Ruhestand

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Susanne Mittag geht als Polizistin in den Ruhestand

Delmenhorst

Am Mittwoch, 08. Juli 2020, wurde Susanne Mittag, Mitglied des deutschen Bundestages, vom Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Kühme als Polizistin in den Ruhestand verabschiedet.

Frau Mittag trat 1979 in den Polizeidienst ein und war ab 1983 in unterschiedlichen Aufgabenbereichen bei der Polizei Delmenhorst tätig, bis sie 2013 in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Nun endete nach fast 40 Jahren ihre Polizeidienstzeit. Ihr Mandat im Bundestag bleibt davon unberührt.

Den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen im Polizeihaus an der Marktstraße hat sie trotz ihrer politischen Karriere nie verloren. Sie ist nach wie vor beliebt und geschätzt. Susanne Mittag gilt als erfahrene und engagierte Kriminalistin. Als langjähriges Mitglied des Personalrats hat sie sich den Ruf erworben, eine hartnäckige und faire Streiterin für die Interessen der Polizeibeschäftigten zu sein.

Aufgrund dieser engen Bindung lag es nahe, dass die ehemalige Kriminaloberkommissarin in "ihrer" Inspektion in den polizeilichen Ruhestand verabschiedet werden wollte.

Polizeipräsident Johann Kühme dankte Susanne Mittag für ihre engagierte Arbeit bei der Polizei Delmenhorst und übermittelte auch besondere Grüße von Innenminister Boris Pistorius.

