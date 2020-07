POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten in Delmenhorst

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 16:25 Uhr, kam es in der Oldenburger Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 21-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr mit seinem Pkw die Oldenburger Straße. Dort bemerkte er das Abbremsen eines vorausfahrenden Fahrzeuges zu spät, sodass er zunächst bremste und mit seinem Fiat auf die Gegenfahrbahn auswich. Hierbei kollidierte der 21-jährige Fahrer mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Pkw-Fahrer aus Oldenburg. Dieser kollidierte anschließend mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum.

Der 21-Jährige und der 28-Jährige wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt.(00762187)

