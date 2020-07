Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Brake

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, den 08.Juli 2020, gegen 00:15 Uhr, ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft in der Breiten Straße in Brake gemeldet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei wurden sofort alarmiert. Bei deren Eintreffen drang Qualm aus einer der Wohnungen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch zwei Bewohner im Haus, die von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Haus gerettet wurden. Sie wurden vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehr Brake, insgesamt waren 17 Einsatzkräfte eingesetzt, führten sofort Löscharbeiten durch.

Für die weitere Ermittlung der Brandursache wurde die Wohnung beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Der entstandene Schaden wurde auf etwa 5.500 Euro geschätzt.(00763130)

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell