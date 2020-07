Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 44-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Bookholzberg leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 07. Juli 2020, 08.40 Uhr, beabsichtigte eine 38jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst mit ihrem BMW von der Stenumer Straße auf die Stedinger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 44-jährige Fahrradfahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee, die den dortigen Radweg in Richtung Lemwerder befuhr. Durch die Kollision wurde die 44-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

