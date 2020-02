Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Einbruch ins Jugendzentrum

Greven (ots)

Unbekannte Diebe sind in das Jugendzentrum am Kirchweg eingestiegen. In der Zeit zwischen Dienstagabend (25.02.2020), 20.00 Uhr und Mittwochmittag (26.02.2020), 13.45 Uhr, begaben sich die Täter zur Rückseite des Gebäudes. Nachdem sie dort eine Scheibe zertrümmert hatten, stiegen sie die Räume ein. Dort wurden verschiedene Elektroartikel, ein Bluetooth Speaker sowie eine Playstation 4 mit zwei Controllern und etwas Bargeld -Münzgeld- gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

