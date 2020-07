Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Teile von Pkw entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Teile von Pkw entwendet +++ Zeugen gesucht

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 08. Juli 2020, gegen 07:15 Uhr, auf ein Firmengelände an der Annenheider Straße in Delmenhorst und brachen dort gewaltsam in einen auf dem Gelände abgestellten 5er BMW ein. Anschließend wurden diverse Fahrzeugteile abmontiert und entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen. (764097)

