Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Blumen gekauft - Krankenhaus

Lippetal (ots)

Am Montag (21.September), gegen 9.45 Uhr, kaufte ein 79-jähriger Fußgänger aus Lippetal Blumen in einem Geschäft an der Lippborger Straße. Als er von dem Geschäft aus die Straße zu seinem Wagen queren wollte, bemerkte er einen 71-jährigen Autofahrer aus Lippetal zu spät. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden, worauf der Fußgänger hinfiel und sich leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell