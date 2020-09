Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Kater angeschossen

Werl (ots)

Am Wochenende erstattet die Besitzerin eines Katers Anzeige bei der Polizei. Ihr Kater kam am Samstag, den 5. September mit einer Verletzung hinter dem Ohr wieder in den Grachtweg zurück. Die Frau suchte daraufhin den Tierarzt auf. Dieser konnte das Projektil eines Luftgewehres / einer Luftpistole herausoperieren. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter zuvor auf das Tier geschossen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

