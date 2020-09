Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin nicht gesehen - Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Eine 34-jährige Lippstädter befuhr am Montag (21. September), gegen 8.30 Uhr, die "von-Are-Straße" in Richtung Wiedenbrücker Straße, um dort nach rechts in Richtung Innenstadt abzubiegen. Trotz einer mehrfachen Nachschau des vorfahrtberechtigten Querverkehres bemerkte sie eine dunkle gekleidete 16-jährige Lippstädter Radfahrerin zu spät. Diese befuhr den Radweg der Wiedenbrücker Straße in Richtung Bad Waldliesborn. Durch die folgende Kollision stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 600 Euro. (reh)

