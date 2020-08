Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW Multivan entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hehlingen, Bergstraße 06.08.2020, 22.00 Uhr - 07.08.2020, 08.50 Uhr

Ein grüner VW Multivan wurde in der Nacht zum Freitag in der Bergstraße entwendet. Das vier Jahre alte Fahrzeug stand auf dem Stellplatz vor dem Haus und wurde letztlich am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr dort noch gesehen. Am Freitagmorgen gegen 08.50 Uhr war der VW Multivan verschwunden. Hinweise zum Verschwinden des grünen VW Multivan nimmt die Polizeistation Vorsfelde unter der Rufnummer 05363/809700 entgegen.

