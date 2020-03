Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Auto in Flammen

Am Sonntag führte ein Fahrzeugbrand in Blaubeuren zu einem Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr war ein Autofahrer in der Gartenstraße in Gerhausen unterwegs. Der 20-jährige Fahrer bemerkte Qualm aus der Motorhaube seines Fords. Er stellte das Auto ab, holte einen Anwohner und rief die Feuerwehr. Der Anwohner bekämpfte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr löschte den Brand und streute eine zuvor entstandene Ölspur ab. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kommt eine defekte Kraftstoffleitung als Brandursache in Betracht. Das Feuer beschädigte den Motorraum erheblich.

