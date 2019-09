Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Korrektur: veränderte Ortsangabe! ++ Suche nach vermisstem Senior - Hubschrauber im Einsatz ++

Lüneburg (ots)

Amt Neuhaus, OT. Kaarßen - Suche nach vermisstem Senior - Hubschrauber im Einsatz

Nach einem vermissten 89-Jährigen aus dem Amt Neuhaus suchen Polizei, Feuerwehr und weitere seit den Nachmittagsstunden des 29.09.19. Angehörige hatten den Senior in den Mittagsstunden des 29.09. zum Feuerwehrfest nach Kaarßen gebracht, wo er in der Folge verschwand und letztmalig gegen 12:30 Uhr gesehen wurde. Die Polizei leitete in der Folge in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr auch mit Hilfe von Man-Trailer-Hunden Suchmaßnahmen ein, die bis dato erfolglos blieben. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers am heutigen Tage verlief erfolglos. Die weiteren Maßnahmen dauern an. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schlank, beige Hose, kariertes Jackett, Krawatte. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell