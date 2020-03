Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener streift Auto und flüchtet

Nicht lange dauerte am Sonntag die Flucht eines betrunkenen Autofahrers nach einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 18.10 Uhr sei ein Mercedes-Fahrer in der Johannes-Palm-Straße in Wiblingen gegen ein geparktes Auto gefahren. Danach habe der Mann angehalten und eine Leiste des geparkten Autos aus dem Radlauf seines Mercedes entfernt. Anschließend sei er einfach weitergefahren, sagten Zeugen später der Polizei. Die kam und suchte nach dem Mercedes-Fahrer. Eine Polizeistreife traf den mutmaßlichen Verursacher etwa 200 Meter nach der Unfallstelle an. Der Mann schlief in seinem beschädigten Auto, war verletzt und roch deutlich nach Alkohol. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den 47-Jährigen. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht jetzt erneut einer Strafanzeige entgegen. Bereits vor knapp zehn Tagen war der Mann wegen eines ähnlichen Verkehrsdelikts aufgefallen und musste damals seinen Führerschein abgeben. Die Höhe der Sachschäden ist noch unklar.

Die Polizei warnt: Wer mit berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

+++0556301

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell