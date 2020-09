Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Brand bei Entsorgungsunternehmen

Soest (ots)

Am Montag (21. September), gegen 17.30 Uhr, hörte ein Zeuge in einem Entsorgungsunternehmen am Sälzerweg einen lauten Knall. Anschließend löste der Brandmeldealarm aus. Das Feuer brach in einer Halle für Restmüll aus. Ob möglicherweise falsch entsorgte Akkus oder Spraydosen ursächlich waren, kann zurzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 50.000 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell