Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Maulburg: Wohnmobile von Firmengelände gestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Nachtragsmeldung:

Bezugnehmend auf die Meldung von Montag, 03.08.20, wurde nun bekannt, dass von dem Firmengelände in Maulburg noch ein zweites Wohnmobil entwendet wurde. Bei den Wohnmobilen handelte es sich um einen Fiat Ducato "Dethleffs Magic Edition" und ein Fiat Capron "Sunligt". Der Gesamtschaden liegt bei etwa 125.000 Euro. Weiterhin liegen keine Erkenntnisse vor, wie die Wohnmobile weggeschafft wurden. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen in der Nacht von Sonntag auf Montag, 02./03.08.20, verdächtige Personen aufgefallen waren. Weiterhin Zeugen, denen möglicherweise in der Nacht zwei Wohnmobile auf den Straßen im Bereich Maulburg / Schopfheim / Lörrach aufgefallen waren.

Ursprungsmeldung:

Maulburg: Wohnmobil von Firmengelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte entfernten in der Nacht von Sonntag, 02.08.2020, auf Montag, 03.08.2020, einen Teil der Umzäunung, um auf ein Firmengelände in der Alemannenstraße zu gelangen. Ein dort abgestelltes und verschlossenes Wohnmobil wurde von den Eindringlingen entwendet. Wie das Wohnmobil weggeschafft wurde, ob gefahren oder transportiert, ist nicht bekannt. Der Diebstahlschaden bei dem Neufahrzeug beläuft sich auf über 66.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/1760) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum rund um das Firmengelände in der Alemannenstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell