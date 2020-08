Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 05.08.2020, gegen 23.00 Uhr fielen in der Kartäuserstrasse in Freiburg zwei männliche Jugendliche auf, welche sich auffällig laut mit einer mobilen Lautsprecherbox an einem Pkw zu schaffen machten und diesem mit Farbspray einen Graffitischriftzug aufs Autodach sprayten.

Obwohl das Polizeirevier Freiburg-Süd mit mehreren Streifenfahrzeugen auf der Anfahrt war, konnten die Beiden Personen in unbekannte Richtung flüchten.

Abschließend wurde festgestellt, dass im Bereich der Schwarzwaldstrasse und Kartäuserstrasse mehrere Hauswände, Briefkästen und sogar geparkte Pkw mit roter und goldener Farbe besprüht wurden.

Der Polizeiposten Littenweiler (0761-557560-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen der Vorfälle, sowie weitere Geschädigte sich zu melden.

