Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach Zu tief ins Glas geschaut

Freiburg (ots)

Breisach - Anlässlich einer Verkehrskontrolle zog die Polizei Breisach am frühen Freitagmorgen gegen 01:00 Uhr einen 35jährigen Pkw-fahrer aus dem Verkehr. 1,4 Promille zeigte das Alkoholtestgerät an. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und da es sich um einen französischen Staatsangehörigen handelte wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

