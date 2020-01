Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagvormittag (24.01.2020), in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 09.00 Uhr, wurde an der Höhenstraße 39, gegenüber der Hofein-/ausfahrt, ein schwarzer Audi A3 an der Beifahrertür beschädigt. Es ist bekannt, dass diese Hofeinfahrt zum Wenden anderer Verkehrsteilnehmer genutzt wird. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.500 Euro. Zum Verursacher liegen keine konkreten Hinweise vor. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

