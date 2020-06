Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rollerfahrer alkoholisiert und ohne Führerschein - Sozia nüchtern und mit Führerschein

Ein Rollerfahrer ohne Führerschein und mit knapp 0,8 Promille ist am Mittwochabend, 03.06.2020, in Lörrach in eine Verkehrskontrolle geraten. Gegen 22:45 Uhr war der 48-jährige mit einer Sozia gestoppt worden. Für den Mann war die Fahrt beendet. Er war alkoholisiert und besaß keinen Führerschein mehr. Dieser wurde ihm nach einer Trunkenheitsfahrt entzogen. Die Sozia durfte dagegen weiterfahren. Sie war stocknüchtern und hatte auch die erforderliche Fahrerlaubnis.

