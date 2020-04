Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Fehlerhafte Gastherme in einem Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 10:15 Uhr zu einem Zimmerbrand, in einem Mehrfamilienhaus, in die Johannesstraße alarmiert. Beim Eintreffen ergab die Erkundung, dass die Therme der Erdgeschosswohnung nicht bestimmungsmäßig brannte und dadurch die Wohnung und den Treppenraum verqualmte. Die Bewohner der Wohnung hatten sich bereits ins freie gerettet. Die Feuerwehr hat die Gaszufuhr zur Therme geschlossen. Die betroffene Wohnung sowie der Treppenraum wurden belüftet. Die Stadtwerke wurden zur Kontrolle der Therme dazu gerufen. Die Mieter konnten nach Abschluss der Arbeiten wieder zurück in ihre Wohnung. Es waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven an dem Einsatz beteiligt.

