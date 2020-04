Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Rauchentwicklung in der Bütteler Straße

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde heute um 00:52 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Bütteler Straße in Bremerhaven alarmiert. Eine 94-jährige Mieterin musste anschließend mit Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert werden.

Zunächst wurde die Polizei Bremerhaven auf einen ausgelösten Rauchmelder in der entsprechenden Wohnung aufmerksam gemacht. Als die Beamten an der Wohnungstür klingelten, öffnete die 94-jährige die Tür und es war eine Rauchentwicklung in der Wohnung erkennbar. Als dann die alarmierte Feuerwehr Bremerhaven mit einem Löschzug eintraf, wurde festgestellt, dass die Mieterin versehentlich eine Plastikschale auf dem eingeschalteten E-Herd abgestellt hatte.

Sie hatte ihr Missgeschick allerdings schon im Vorfeld bemerkt und die Schale vom Herd genommen. Die dadurch entstandene Rauchentwicklung hatte jedoch zum Auslösen des Rauchmelders geführt. Es bestand keine weitere Gefahr. Die Mieterin wurde allerdings vorsorglich mit dem Verdacht einer Rauchgasinhalation durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven in ein Krankenhaus transportiert. Über den entstandenen Schaden können keine Aussagen getroffen werden. An dem Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

