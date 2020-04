Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Sperrmüllbrand in einen Müllwagen in der Brookstraße

Bremerhaven (ots)

KRO) Die Feuerwehr Bremerhaven rückte am Mittwochvormittag um 10:50 Uhr zu einem brennenden Müllwagen in der Brookstraße aus.

Beim Eintreffen des 1. Löschzuges an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ca.12m³ Sperrmüll in einem BEG-Müllwagen brannte. Um an den Brandherd zu gelangen musste zunächst der brennende Sperrmüll auf die Straße gekippt werden.

Die Brandbekämpfung erfolgte dann durch zwei Trupps mit zwei C-Strahlrohren.

Nach Beendigung der Brandbekämpfung wurde der restliche Sperrmüll durch die BEG mit einem Radlader aufgenommen und mit einer Mulde abtransportiert.

Insgesamt waren am Einsatz in der Brookstraße 16 Einsatzkräfte beteiligt.

