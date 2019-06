Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Rüngsdorf: 68-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am vergangenen Dienstagabend (11.06.2019) wurde ein 68-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Rüngsdorf verletzt.

Zur Unfallzeit gegen 22:40 Uhr befuhr der 68-Jährige nach bisherigen Feststellungen die Lortzingstraße in Richtung Offenbachstraße. Plötzlich soll ein schwarzer Kleinwagen in gleicher Richtung an ihm vorbeigefahren sein und sein Fahrrad am Lenker berührt haben. Aufgrund der Berührung verlor der Radfahrer das Gleichgewicht, kam zu Fall und zog sich neben einigen Schrammen auch eine Kopfplatzwunde zu. Der Fahrer des schwarzen Autos soll seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Die Person am Steuer kann nicht näher beschrieben werden. Auch zum Fahrzeug liegen keine weiteren Beschreibungsmerkmale vor.

Außer dem 68-Jährigen kann bislang keiner der Zeugen Angaben zu dem mutmaßlich unfallbeteiligten Auto machen. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei bittet daher mögliche weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Pkw sowie zur Identität des Unfallverursachers machen können, sich unter 0228 15-0 zu melden.

