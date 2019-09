Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Sonntag, zwischen 14:50 Uhr und 16:20 Uhr, parkte ein 58-Jähriger aus Bottrop sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Gladbecker Straße. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stelle er einen Unfallschaden fest. Der unbekannte Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem silbernen Mercedes entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Am Sonntag, zwischen 10:00 Uhr und 21:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw auf der Bladenhorster Straße. An dem blauen VW Up entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

Am Montagvormittag (zwischen 09:00 Uhr und 13:05 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Auto auf der Krugstraße. Der schwarze Dacia Duster stand halbseitig auf einem Gehweg geparkt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Gladbeck

In der Nacht zu Montag beschädigte ein flüchtiger Autofahrer einen geparkten Opel Corsa auf der Buerschen Straße. Durch den Aufprall wurde der Opel gut zwei Meter nach vorne geschoben. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell