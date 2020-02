Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Einbruch in Wohnhaus, Bargeld und Audi gestohlen

In der Nacht zum heutigen Dienstag brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Willingen ein. Er stahl Bargeld und einen Audi. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter drang gegen 01.30 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus in der Hoppecketalstraße ein. Aus dem Haus stahl er eine Geldbörse mit Bargeld und nahm einen Autoschlüssel mit. Mit dem Schlüssel entwendete er einen grauen Audi RS6 Avant mit WA-Kennzeichen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei Korbach, Tel. 05631/9710.

