POL-HB: Nr.: 0221 --Protestaktionen in Bremen

Ort: Bremen Zeit: 05.04.20

In Bremen folgten heute offenbar Menschen der Aufforderung einer Flüchtlingsorganisation, im Stadtgebiet farbige Abdrücke oder leere Schuhe zu hinterlassen.

Das Bündnis rief für heute zu einem bundesweiten Aktionstag zur Evakuierung der griechischen Lager auf. In der Stadt Bremen wurden diverse Aktionen festgestellt. Unbekannte sprühten auf einem Weg am Osterdeich Farbparolen, dazu hinterließen sie mehrere teilweise festgeklebte Schuhe an der Weserpromenade. In der Findorffstraße kontrollierten Einsatzkräfte eine Frau, die mit Kreide einen weiteren Spruch auf die Straße schrieb. Die 24-Jährige hatte zudem mehr Schuhe dabei, als sie tragen musste. An der Mauer einer Schule in der Hamburger Straße wurde ebenfalls ein Schriftzug festgestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und weist aus gegebenem Anlass noch einmal darauf hin, dass Verursacher nicht nur strafrechtlich verfolgt werden, sondern sich auch schadenersatzpflichtig machen. Zivilrechtliche Ansprüche gegenüber den Tätern gelten 30 Jahre lang.

