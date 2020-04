Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 218 --Polizei unterbindet Feier--

Ort: Bremen-Blumenthal, Schwaneweder Straße Zeit: 03.04.20, 22 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei schlossen am Freitagabend in Blumenthal eine Gaststätte. Im Schankraum hielten sich mehrere Personen auf und tranken Alkohol.

Als die Polizisten gegen die Tür der Kneipe in der Schwaneweder Straße klopften, wurden im Haus umgehend die Lichter gelöscht und die Musik abgestellt. Zum Öffnen war allerdings niemand bereit. Die Einsatzkräfte besorgten sich daraufhin über die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss und trafen im Schankraum auf fünf Männer und vier Frauen im Alter zwischen 26 und 53 Jahren, die diverse Getränke verzehrten. Ein weiterer Gast versteckte sich im Abstellraum. Alle Personen erhielten Platzverweise und Strafanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz. Ein Gast beleidigte einen Polizisten und sieht nun einem Strafverfahren wegen Beleidigung entgegen.

Die Polizei wird weiterhin konsequent die Einhaltung dieser wichtigen Beschränkungen überprüfen und appelliert: Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen im Sinne der Rechtsverordnung, binden Sie keine Einsatzkräfte. Es kommt auf jeden einzelnen an. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in ihrer Umgebung.

