Polizei Bremen

POL-HB: Nr.021520 --Ermittlungsgruppe erfolgreich: Drogendealer festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen - Woltmershausen Zeit: 1.4.20, 11.30 Uhr

Am Mittwoch durchsuchten zivile Drogenfahnder der Polizei Bremen mehrere Wohnungen in Walle und Woltmershausen und nahmen einen 25-Jährigen Drogendealer fest.

Im Rahmen der Bekämpfung des Straßendeals im Stadtgebiet Bremen waren die Fahnder auf den 25-Jährigen aufmerksam geworden. Die Ermittlungsgruppe Straßendeal stieg in die weiteren Ermittlungen gegen mehrere Personen ein und regte Durchsuchungsmaßnahmen an. Daraufhin ergingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt vier Wohnungen in Bremen. Der 25-Jährige konnte beim Verlassen einer der Wohnungen in Woltmershausen festgenommen werden. Er führte eine Plastiktüte mit 700 Gramm Marihuana und 10 Gramm Kokain mit sich. In drei weiteren Wohnungen konnten zudem insgesamt knapp 70 Gramm Kokain, etwa 2,2 Kilogramm Marihuana, rund 4.400 Euro Bargeld, eine Feinwaage sowie Verpackungsmaterial aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den 25 Jahre alten Hauptverdächtigen erließ das Amtsgericht Haftbefehl wegen Handels mit Betäubungsmitteln.

Die Polizei Bremen wird auch in Zukunft auf die Mischung aus verdeckten und operativen Maßnahmen setzen, um den Drogenhandel einzudämmen und der Drogenszene den Raum zu nehmen.

