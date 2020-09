Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Ellingsen - Schwer verletzter Motorradfahrer in Spezialklinik

Möhnesee (ots)

Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Warstein musste am Dienstag (22. September) nach einem Unfall auf der L856 in Ellingsen schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht werden. Der Warsteiner befuhr, um kurz vor 17 Uhr, mit seinem motorisierten Zweirad die Niederbergheimer Straße in Richtung Möhnesee, als ein 21-jähriger Autofahrer aus Warstein mit seinem Wagen verkehrsbedingt an einer Ampelanlage an der Niederbergheimer Straße / Haarweg anhalten musste. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät und fuhr dem Autofahrer auf. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich schwer. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Säuberung der Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro ein. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell