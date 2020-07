Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Diesel-Diebe knacken Tankschloss

Südlohn (ots)

Mehrere hundert Liter Diesel haben Unbekannte am Wochenende in Südlohn-Oeding aus dem Tank eines Lkw abgezapft. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten sich die Täter am Tankschloss zu schaffen gemacht. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz am Woorteweg gestanden, wo es zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Montag, 05.00 Uhr, zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

