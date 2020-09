Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Einbruch in Rohbau

Möhnesee (ots)

In der Nacht von Montag (21. September) auf Dienstag brachen unbekannte Täter in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses am Anton-Brune-Weg ein. Sie hebelten die Bautür auf und entwendeten aus dem Gebäude unter anderem einen roten Bohrhammer von Hilti, sowie ein Nivelliergerät mit Dreibein und eine Schubkarre. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

