POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Freitag, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Friedrichschule in der Bergstaße ein. Durch das Eindrücken eines Fensters im Erdgeschoss gelangten die Täter in die Schule und durchsuchten anschließend sämtliche Klassenräume und Lehrerzimmer. Ob etwas entwendet wurde wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-10030 zu melden.

