Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Sachbeschädigung durch Brandlegung - Täter festgenommen - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Nachdem unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen mehrere Kunststoffpaletten im Edinger Riedweg in Brand gesetzt und wenig später in Richtung Hafen zwei weitere, allerdings kleinere Brände gemeldet wurden, ergaben sich zunächst keine Hinweise auf die bis dahin unbekannten Täter. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau und des Polizeipostens Rheinau ergaben, dass zwei Männer im Alter von 28 und 35 Jahren die Brände legten. Die beiden Täter wurden zuvor in den intensiven Fahndungsmaßnahmen festgestellt und gelangen nun zur Anzeige. Die Motivlage der Männer ist bislang unbekannt.

