Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Bei zwei Autos die Scheibe eingeschlagen - in beiden Fällen wichtige Papiere entwendet - Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend wurde zwischen 18:35 Uhr und 19:40 Uhr bei gleich zwei PKW die Scheiben eingeschlagen. Der erste Fall ereignete sich zwischen 18:35 Uhr und 18:50 Uhr am Parkplatz des Hochholzer See, als die Scheibe der Beifahrerseite eines Mazdas zerstört wurde und eine Handtasche mit sämtlichen wichtigen Papieren aus dem Fußraum entwendet wurde. Kurze Zeit später, zwischen 19:15 Uhr und 19:40 Uhr, wurde ganz in der Nähe auf einem Feldweg nahe der Autobahn A5 die Scheibe der Fahrertür eines Volvos eingeschlagen. Auch hier wurden wichtige Papiere entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

