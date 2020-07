Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 18.07.2020

Peine (ots)

Sachbeschädigung an PKW In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.07.2020, 15:45 Uhr und Freitag, 17.07.2020, 11:00 Uhr kam es in der Zehnerstraße in Peine zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Honda Jazz. Durch bislang unbekannte Täter wurde der rechte Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten Am 17.07.2020 um 20:25 Uhr wurde ein Zigarettenautomat in Groß Ilsede, Am Schulzentrum vermutlich durch einen Böller beschädigt. Es entstand geringer Sachschaden.

Verstoß gegen das KraftStG / Abgabenordnung Am 14.07.2020 um 07:55 Uhr wurde in der Straße Am Silberkamp in Peine ein 42jähriger Fahrer eines PKW angehalten und kontrolliert. Am PKW waren rote Kennzeichen angebracht. Der Fahrer nutzte den PKW für seinen Weg zur Arbeit und verstieß somit gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und die Abgabenordnung.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 17.07.2020 um 08:05 Uhr wurde in der Niedersachsenstraße in Schwicheldt ein 54jähriger mit einem Kleinkraftrad kontrolliert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfallflucht Im Osterring in Bülten kam es am Freitag, 17.07.20 zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein geparkter BMW vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrrad beschädigt. Hinweise hierzu können an die Polizei Peine oder die Polizeistation Ilsede gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell